مجلس إدارة جديد لجمعية أبناء الريحان التنموية

رام الله /سما/

عقدت جمعية أبناء الريحان التنموية المؤتمر العام لهيئتها العامة ،في ضاحية الريحان، حيث خصص الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة للجمعية، عقب انتهاء فترة ولاية مجلس الإدارة المنتخب للدورة المنقضية، ووفقا للأصول المرعية

شهد المؤتمر استعراض التقارير الإدارية والمالية لعمل الجمعية عن الدورة الماضية، ثم تداول مجموعة رؤى وأفكار كفيلة بالارتقاء بواقع العمل في التجمع السكاني لضاحية الريحان، بما يضمن توظيف كافة الخبرات والإمكانيات لصالح التطوير المنشود، وبما يعزز وجود توجيه الجهود باتجاه تحقيق القيمة المضافة عبر عمل نوعي يؤسس لمزيد من الفضاء التفاعلي، اجتماعيا وثقافيا وفنيا وعلى كل صعيد.

وعقب استعراض التقارير وتبادل الرؤىـ تم فتح باب الترشح لمجلس إدارة الجمعية لفترة ولاية جديدة حيث تم التوافق على المجلس بالتزكية، ولاحقا عقد المجلس المنتخب باكورة اجتماعاته وخصص لتوزيع المهام على النحو الآتي:

إبراهيم حبش -رئـيـسا لمجلــس الإدارة، ومأمون فارس/ نائبا للرئيس، ومهند أبو شمة / أمينا للسر، وروز عطعوط– أمينا للصندوق، ومصطفى حجازي/اللجنة التنظيمية والمؤسساتية، وعبد الله سويطي /اللجنة الرياضية، ومجدي درس /لجنة الانتساب والعضوية، ومحمود فطافطة/ اللجنة الثقافية، وعرفات صالح بوزية ، ومازن صلاح،و شذى قواسمة /لجنة المشاريع والهندسة، ورانية مرعي/لجنة العلاقات العامة، ومعتصم خلف/ اللجنة الاجتماعية والمرأة.