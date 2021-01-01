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73 إصابة في مواجهات جبل صبيح

الجمعة 03 ديسمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
73 إصابة في مواجهات جبل صبيح



نابلس /سما/

أصيب 73 مواطنًا اليوم الجمعة، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت في مواجهات جبل صبيح مع 18 إصابة بجروج بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل واحد منهم إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس بعد إصابته بالعين، وكان بين المصابين مصور تلفزيون فلسطين بالرصاص المطاط، كما أصيب 55 مواطًنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وما زالت المواجهات مستمرة.

#مواجهات #قوات الاحتلال #جبل صبيح

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