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فنانة مصرية تطالب بتغيير حكم من أحكام الشريعة الإسلامية

الجمعة 03 ديسمبر 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة مصرية تطالب بتغيير حكم من أحكام الشريعة الإسلامية



القاهرة / وكالات /

طالبت الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول بتغيير أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، وجعلها مطابقة لما يحدث في دولة تونس، وذلك على خلفية المشكلة في قضية الفنان رشوان توفيق.وكتبت عارفة عبد الرسول عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعرف ناس كتير متدينة باعتدال، وفاهمين الشرع كويس جدا، أول ما يبقى عنده بنت يكتب لها وهو عايش جزء من الميراث".

وتابعت عارفة عبد الرسول: "عشان عارف إنها مش هتورث زى الصبيان، أو لو خلف بنات بس، بيكتب كل حاجة باسم البنات، عشان ماتدخلش العيلة تزاحمهم على الميراث، ولو ما خلفش يكتب باسم مراته، ماشوفتش حد مابيعملش كده، طب مش آن الأوان، نبقى زي تونس، ونبعد الدين عن الدولة، وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين".

وكان الفنان المصري، رشوان توفيق، قد كشف عن أزمته مع ابنته آية وزوجها ونجلها، موضحا أن بينهم قضايا، وهو يثق في عدالة القانون.

وقال توفيق، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة "الحياة" السبت: "أنا مقصرتش مع حد من أهلي، حياتي كلها لبيتي وعيالي ومفيش غير كده، أنا بعد عمري ده كله لا أملك غير تليفوني المحمول، مفيش حاجة أملكها غير فضل الله عليا سبحانه وتعالى، وأتمنى أن يخرجني من هذه الدنيا آمنا مطمئنا".

المصدر: الوطن

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