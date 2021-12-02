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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 03 ديسمبر 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة: 

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 2/12/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (292) شاحنة

استيراد عدد 266 شاحنة

تصدير عدد 22 شاحنة، 4 شاحنات فارغة
 
معبر رفح التجاري:

 استيراد 150 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، حليب مجفف، ألبان و أجبان، بذور زراعية، بقوليات، خضار مجمدة، أعلاف، اندومي، بوية، مشروبات غازية، مواد تنظيف، ورق خام، قماش، كراميكا، اكسسوارات جوالات، اكسسوارات سيارات، فوط حريمي، نثريات)

تصدير  (6) شاحنات حديد خردة

استمرار اعفاء 9 أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 12 شاحنة سولار

 استيراد 20 شاحنة غاز طهي

ادخال 20 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 526 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل504 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

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