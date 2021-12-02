مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 2/12/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (292) شاحنة
استيراد عدد 266 شاحنة
تصدير عدد 22 شاحنة، 4 شاحنات فارغة
معبر رفح التجاري:
استيراد 150 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، حليب مجفف، ألبان و أجبان، بذور زراعية، بقوليات، خضار مجمدة، أعلاف، اندومي، بوية، مشروبات غازية، مواد تنظيف، ورق خام، قماش، كراميكا، اكسسوارات جوالات، اكسسوارات سيارات، فوط حريمي، نثريات)
تصدير (6) شاحنات حديد خردة
استمرار اعفاء 9 أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 12 شاحنة سولار
استيراد 20 شاحنة غاز طهي
ادخال 20 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 526 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل504 مسافر وصلوا من الجانب المصري.