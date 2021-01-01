الصحة بغزة : وفاة واحدة و95 إصابة جديدة بكورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 714 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تسجيل 105 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 187558، بينهم 1397 حالة نشطة و184509 حالة تعافٍ و1652 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 61، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 34.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما تلقى اللقاح 511405.