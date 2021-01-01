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أكثر من 4700 مواطن تنقلوا عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

الجمعة 03 ديسمبر 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 4700 مواطن تنقلوا عبر معبر رفح الأسبوع الماضي



غزة/ سما /

 أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تنقل 4743 مواطنًا عبر معبر رفح البري مع مصر، خلال الأسبوع الماضي من (الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني، وحتى الثاني من ديسمبر/ كانون أول 2021 الجاري).

وبحسب الهيئة، فإن إجمالي عدد المواطنين المسافرين الذين غادروا القطاع بلغ (2624)، في حين بلغ إجمالي العائدين (2119).

وأرجعت السلطات المصرية خلال نفس الفترة (142) مواطنًا بعدم منعهم من السفر لأسباب غير معلنة.

ويتوقف العمل بالمعبر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويعاد فتحه يوم الأحد ليعمل باقي أيام الأسبوع.

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