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مصرع شاب بحادث سير شمال قطاع غزة

الجمعة 03 ديسمبر 2021 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب بحادث سير شمال قطاع غزة



غزة/ سما /

لقي الشاب حمودة طليع ولود (25 عامًا)، اليوم الجمعة، مصرعه، جراء حادث تصادم دراجة نارية مع شاحنة قرب مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن الشاب نقل إلى المستشفى مفارقًأ للحياة، وأنه تم فتح قضية من قبل مكتب تحقيقات الحوادث.

وأشارت إلى أنه تم حجز الشاحنة وتوقيف سائقها (ي، ق) 40 عامًا، حيث يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفي إحصائية الحوادث خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 11 حادث سير وقعت في قطاع غزة، نتج عنها حالة الوفاة المذكورة.

ولم تُسجل إصابات نتيجة تلك الحوادث، إلا أنها خلفت أضرارًا مادية وتلفيات بعدد من المركبات.

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