الجيش الإسرائيلي يقر بوجود خطة لضرب أهداف في إيران

القدس المحتلة / سما /

أقر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بأن الجيش بحث في الأسابيع الأخيرة خططا تنفيذية لشن هجوم على منشآت نووية في إيران لكن التدريب على مثل هذا الهجوم سيبدأ خلال الفترة القريبة.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "عدة أطراف تعمل على إعداد الخطط المختلفة من بينها سلاح الجو ومجلس الأمن القومي وقسم العمليات"، مشيرا إلى أن "رئيس الأركان أبلغ قائد سلاح الجو عميكام نوركين موافقته على مخطط تدريب القوات الجوية والوحدات الأخرى، وسيتم بنهاية المطاف وضع خيار عسكري موثوق به، أمام المستوى السياسي يسمح بمهاجمة أهداف في إيران".

ووصف مسؤولون أمنيون كبار الخطة بأنها "منظمة ومهنية"، مؤكدين أن "الأمور تسير وفق الجدول المقرر سلفا".

هذا ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم أمس الخميس إلى وقف المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران والقوى العالمية"، معتبرا أن إيران تقدم على "ابتزاز نووي باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وإن الرد المناسب على ذلك ينبغي أن يكون وقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى".