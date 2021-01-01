قرداحي : سأستقيل ظهر الجمعة لحل الأزمة مع السعودية

وكالات

أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، صباح الجمعة، أنه سيعلن استقالته الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت لبنان، مؤكدا ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية بهذا الشأن سابقا.



جاء ذلك في تصريحات له مع قناة "إم.تي.في" اللبنانية، موضحا: "أريد من خلال استقالتي أن أفتح بابا، إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية".

وقال: "منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها".

في حين نقلت صحيفة "الجمهورية" عن قرداحي قوله: "حان وقت الاستقالة، ومقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح"، مؤكدا أنه "يشعر براحة داخلية".



وأفادت بأن "قرداحي بعد التشاور مع مرجعياته والحلفاء، قرر إعلان الاستقالة من وزارة الإعلام وليس من القصر الجمهوري أو السرايا الحكومية؛ حتى لا تسمّى (الاستقالة) لمصلحة أحد".

وأضافت أن "خطوته ستكون مبادرة شخصية، لعلها تشكل ورقة قوية في يد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال توسطه لدى القيادة السعودية؛ لإقناعها بالتراجع عن إجراءاتها ضد لبنان أو التخفيف منها، بما يعيد المياه إلى مجاريها بين لبنان ودول الخليج".



وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته يوم الجمعة، كما أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأربعاء.