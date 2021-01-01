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شرطة الإحتلال تدرس تقديم لائحة اتهام ضد المستوطنين اللذين دخلا رام الله

الجمعة 03 ديسمبر 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الإحتلال تدرس تقديم لائحة اتهام ضد المستوطنين اللذين دخلا رام الله



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، مساء  الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية تدرس إمكانية تقديم لائحة اتهام ضد المستوطنين اللذين دخلا ليلة الاربعاء رام الله وتم مهاجمتهما في دوار المنارة من قبل فلسطينيين قبل تدخل أجهزة الأمن وتسليمهما للجيش الإسرائيلي.

وبحسب القناة، فإن الشرطة تدرس هذا الخيار بسبب مسؤوليتهما الشخصية عن دخول منطقة خطرة ومحظور الدخول إليها.

وقال المستوطنين خلال التحقيق معهما أنهما دخلا إلى رام الله بالخطأ وأن فلسطيني ضللهم بعدما أضاعوا الطريق وطلب منهم التقدم إلى الأمام أكثر حتى وصلوا للمكان الذي وقعت فيه الحادثة، قبل أن يتم مهاجمتهم وإحراق مركبتهم.

وجددت الشرطة الإسرائيلية تعليماتها للمستوطنين بعدم دخول مناطق “أ”، مشيرةً إلى أن هناك نقاط تفتيش ولافتات تحذر من ذلك.

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من عدم تكرار مثل الحدث الذي وقع أمس وكاد أن ينتهي بكارثة، مشيرةً إلى أن إجراءات التحقيق ستتواصل.

ووفقًا للقناة، فإنه من المتوقع أن يلتقي الضابط الإسرائيلي المسؤول عن المنطقة في الأيام المقبلة بنظيره الفلسطيني وتقديم الشكر له على التدخل السريع.

القدس

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