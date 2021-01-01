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حرق 4 منازل إثر جريمة قتل شاب في أم الفحم

الجمعة 03 ديسمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرق 4 منازل إثر جريمة قتل شاب في أم الفحم



القدس المحتلة / سما /

التهمت النيران، مساء الخميس، 4 منازل و3 سيارات في مدينة أم الفحم، وسط أجواء متوترة تشهدها المدينة مع مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، صباح الخميس.

كما اندلعت نيران في منزل في السوق بمدينة الناصرة، ورجّحت مصادر محلية أن يكون ذلك على خلفية جريمة مقتل الشاب إيهاب سعدي، الأسبوع الماضي.

ولم يبلغ عن إصابات جراء الحرائق، وذكرت مصادر محليّة أن لا صحّة للأنباء التي تحدّثت عن إصابة شاب جراء إطلاق نار مساء الخميس في المدينة.

وذكر بيان الشرطة الإسرائيلية أن الشبان الذين يشتبه في أنهم أحرقوا المنازل قذفوا الحجارة إلى المباني المجاورة، وأن الشرطة فرّقتهم باستخدام وسائل تفريق التظاهرات.

ولم تعلن الشرطة عن معتقلين، لا في جريمة القتل ولا في إحراق المنازل.

وفي وقت سابق، الخميس، قُتل شاب وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار.

والقتيل هو محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما)، وهو الضحية التاسعة لجرائم القتل في مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الجاري دون أن تفك الشرطة رموز الجرائم.

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