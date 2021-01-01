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"المسحال": التوافق مع بنوك لصرف سلفة لموظفي "أونروا"

الخميس 02 ديسمبر 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المسحال": التوافق مع بنوك لصرف سلفة لموظفي "أونروا"



غزة / سما /

أكد رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة أمير المسحال، على أنه تواصل مع عدة بنوك لصرف سلفة من الراتب للموظفين مقدارها 300 دولار على أن تخصم من الراتب عند نزوله.

وقال المسحال في تصريح الخميس، "تواصلت مع البنك الإسلامي الفلسطيني، والإسلامي العربي، وفلسطين، لصرف دفعة ومشكورين أبدوا استعدادهم للتعاون حتى نزول الراتب الأسبوع القادم".

وأوضح أنه حسب رسالة المفوض أن الحد الأقصى لنزول الراتب هو الخميس القادم، وبناء على حاجات المواطنين تواصلت مع النبوك التي ستقدم السلفة بدون أي عمولات، وبنك فلسطين حسب النظام المعمول به.

#اتحاد موظفي أونروا #قطاع غزة #بنوك #رواتب الموظفين

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