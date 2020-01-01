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تقديم التماس لمحكمة الاحتلال بشأن قضية أبو هواش المضرب منذ 108 أيام

الخميس 02 ديسمبر 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم التماس لمحكمة الاحتلال بشأن قضية أبو هواش المضرب منذ 108 أيام



رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن المحامي جواد بولس تقدم بالتماس للمحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(108) على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال بولس إن الالتماس يتضمن طلبا بتعليق الاعتقال الإداري للأسير أبو وهواش الذي يواجه وضعًا صحيا خطيرا، وبضرورة نقله من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى مدني.

ولفت بولس، إلى أن "محكمة الاستئناف العسكرية أبلغتنا صباح اليوم أنها قررت تعيين جلسة جديدة لأبو هواش في 8 كانون أول/ ديسمبر الجاري، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير، حيث إن هذا الموعد يعني تماما حالة عدم الاكتراث المتعمدة التي تمارسها أجهزة الاحتلال بحقه".

وكانت محكمة الاحتلال قررت إرجاء البت في قضية أبو هواش، حيث ظهر في الجلسة من على شاشة "فيديو كونفرنس"، بوضع صحي بالغ الخطورة، ولم يتمكن من لفظ اسمه.سجون

يُشار إلى أنّ أبو هواش (39 عامًا) من دورا جنوب الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، ومدته (6) أشهر وجرى تخفيض المدة إلى (4) أشهر (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

#الاسير هشام ابو هواش #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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