والا: لا يوجد خيار عسكري للجيش الإسرائيلي لمهاجمة إيران في الأشهر المقبلة

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "والا" العبري اليوم الخميس، إنه لا يوجد خيار عسكري للجيش الإسرائيلي لمهاجمة إيران في الأشهر المقبلة.



وأفاد موقع "والا" بناء على معلومات حصل عليها أنه على الرغم من أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي قد بدأ في الموافقة على أجزاء كبيرة من الخطط العملياتية للهجمات ضد المنشآت النووية في إيران في الأسابيع الأخيرة، إلا أن التدريب عليها من المتوقع أن يبدأ قريبا.



وأضاف أن هناك عدة خطط مطروحة على الطاولة حيث تعمل القوات الجوية والقوات المسلحة وقسم العمليات والهيئات الأخرى في هيئة الأركان العامة على أكثر من خطة هجوم واحدة ضد إيران.



وأوضح أن رئيس الأركان لقائد القوات الجوية عميكام نوركين وافق على مخطط تدريب القوات الجوية والوحدات الأخرى التي ستبدأ التدريب قريبًا، وهي عملية ستضع في النهاية خيارًا عسكريًا موثوقًا به على المستوى السياسي لمهاجمة أهداف في إيران.



ووصفت مؤسسة الجيش الاستعداد يجرى وفق عملية "منظمة ومهنية"، وأن التخطيط يسير وفق جداول محددة سلفا.



ولفت "والا" أنه في مايو 2022 ستُجرى أكبر مناورة حربية في تاريخ الجيش الإسرائيلي حيث ستمارس جميع القوات والقيادة سيناريو الحرب على عدة جبهات، بما في ذلك التعامل مع تهديدات "الدائرة الثالثة".



وكان من المفترض أن تتم المناورة في مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب عملية حارس الأسوار مع قطاع غزة.



وقالت مصادر أمنية في محادثات خاصة إنها على اطلاع دائم بعملية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأنها راضية عن قيام واشنطن بإرسال رسائل إلى الدول الأوروبية عبر القنوات التقليدية، والتي لن تسمح بتقديم تنازلات.