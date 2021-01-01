الطب الوقائي بغزة: خيارنا الأساسي التعايش مع "كورونا"

غزة / سما /

قال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير اليوم الخميس: "إن قطاع غزة خرج من الموجة الثالثة لجائحة كورونا بنتائج إيجابية دون إغلاقات وبمعدل وفيات لا يزيد عن 1%".

وأوضح "ضهير" في حديث لإذاعة صوت الأقصى حول جهوزية وزارة الصحة بغزة للتعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون"، "أنه رغم أننا نعيش حالة استقرار إلا أن هذا لا يعفينا من احتمالية الدخول في موجة جديدة، وخيارنا الأساسي هو الاستمرار والتعايش مع الجائحة كما العالم".

وأشار إلى أن المعلومات الأولية حول المتحور "أوميكرون" تشير إلى أنه سريع الانتشار أكثر من السلالات السابقة، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه سلالة تُثير القلق.

وأضاف " لا زلنا بحاجة لمزيد من المعلومات للتعرف على حقيقة هذه السلالة ومدى خطورتها، ولا زالت الدراسات جارية لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأقل للوصول لمعلومات وافية".

وتابع " بالأمس صدر تقرير محدث عن منظمة الصحة العالمية ذُكر فيه أن الغالبية العظمى من الحالات هي بسيطة ولم تستدعي دخولها للمستشفى ويبدو أنها أقل خطورة من السلالات السابقة، وحتى اللحظة لا يوجد ما يثبت أن هذه السلالة قد تتجاوز اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمة ذكرت أنه لا داعي للقلق من المتحور الجديد ولسنا بحاجة إلى لقاح جديد وإنما إدخال بعض التحسينات البسيطة على اللقاحات المتاحة حالياً".

ولفت إلى أن وزارة الصحة بغزة أطلقت أول أمس حملة جديدة مكثفة للوصول إلى جميع المواطنين في الأحياء والشوارع والتجمعات السكنية بزيارات ميدانية عبر سيارات الإسعاف مجهزة بالطواقم الطبية للوصول إلى المواطنين وحثهم على التطعيم.

وأكد ضهير أن 41% ممن تلقوا التطعيم من الفئة العمرية المستهدفة فوق 16 عاما حتى اللحظة و27% من إجمالي السكان، " ولا زلنا بعيدين جدا عن ال 70% المطلوبة من نسبة التطعيم لإجمالي السكان".

ونوّه إلى أنه تقرر شمول التطعيم الفئة العمرية للأطفال، وطلاب المدارس في المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة.

وحول اللقاحات، ذكر مدير دائرة الطب الوقائي بغزة أنها متوفرة وبأعداد وفيرة وكافية وآمنة وسليمة،" ونحث المواطنين على تلقي اللقاح ونؤكد على أهميتها في مواجهة الجائحة".