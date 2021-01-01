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مجدلاني: نواصل العمل لإنشاء 79 مشروعا تمكينيا لأشخاص من ذوي الإعاقة

الخميس 02 ديسمبر 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: نواصل العمل لإنشاء 79 مشروعا تمكينيا لأشخاص من ذوي الإعاقة



رام الله / سما /

 أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، على إنشاء 79 مشروعا تمكينيا للأشخاص ذوي الاعاقة من المستفيدين المسجلين ضمن قوائمها في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية، في بيان، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي يصادف الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، “إن الوزارة بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية ومظلة لكل الفئات المُهمشة، خاصة ذوي الإعاقة تقدم لهم كل ما يمكنها من خدمات إرشاد وتوجيه وتأهيل وتمكين اقتصادي للتخفيف من آثار الإعاقة على الفرد والأسرة والمجتمع”.

وتابع مجدلاني أن “الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقا لمنهج إدارة الحالة على بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، كذلك تمكينهم من خلال تقديم قروض صفرية لهم ودمجهم في المجتمع وجعلهم جزءا من عجلة الإنتاج والتنمية”.

وأشار مجدلاني إلى إقرار الحكومة مؤخرا نظام الرعاية الطبية المجانية للأشخاص ذوي الاعاقة.

وبين ان الوزارة وفرت 427 أداة مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، شملت أجهزة الحاسوب الناطق والأطراف الصناعية والكراسي الكهربائية والسماعات الطبية، كما منحت 571 اعفاء جمركيا لأشخاص من ذوي الاعاقة الحركية، ووقعت اتفاقيات شراء الخدمات مع 34 مؤسسة من مقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان توفير الخدمات الايوائية والنهارية والخدمات التأهيلية ودمجهم بالمجتمع والعملية الانتاجية.

وبينت الوزارة أن 47 ألفا و500 من الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم يستفيدون من المساعدات النقدية التي تقدمها للأسر المسجلة ضمن قاعدة بياناتها.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني

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