الاحتلال يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات ومعدات استولى عليها من الأغوار

الاغوار /سما/

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرامتين ماليتين على مجلس قروي المالح ومواطن من الأغوار الشمالية لاستعادة معدات ومركبات زراعية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال فرضت غرامة مالية بقيمة 3978 شيقلا على مجلس قروي المالح والمضارب البدوية لإعادة الجرار الزراعي الذي استولت عليه قبل 90 يوما.

وأضاف أن الاحتلال فرض أيضا غرامة مالية بقيمة 3083 شيقلا على المواطن حرب سليمان افريج أبو الكباش من خربة حمصة الفوقا لاستعادة صهريجي مياه تم الاستيلاء عليهما في وقت سابق.

بدوره، أوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن قوات الاحتلال تعتمد فرض غرامات على كل مركبة يتم الاستيلاء عليها من الأغوار، بذريعة تواجدها في منطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أن الاحتلال أصبح مؤخرا يطالب المواطنين بتوقيع تعهدات بعد دفع الغرامة واستلام المركبة، بعدم تواجد المركبة مرة أخرى في المنطقة التي تم أخذها منها، علما أن الاحتلال يصنف مساحات واسعة جدا من الأغوار على أنها مناطق عسكرية مغلقة لتسهيل عمليات تهجير المواطنين والاستيلاء على معداتهم وهدم مساكنهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد في الآونة الأخيرة من الاستيلاء على المركبات والمعدات الزراعية للمواطنين في الأغوار، كما شهدت خربة الرأس الأحمر أمس الأربعاء، عملية استيلاء واسعة على معدات ومركبات زراعية.