4 أسرى يدخلون أعواما جديدة .. أحكام وتمديد وإفراجات

رام الله / سما /

دخل 4 اسرى اعواما جديدة في سجون الاحتلال، اليوم، وهم: الأسير سليمان حامد سليم العر (37 عاماً)، من دير البلح وسط قطاع غزة،دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002، وهو محكوم بالسجن 22 عاما، و الأسير محمد محمود عبد اللطيف أبو مرسة (43 عاماً)، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دخل عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2003،و الأسير محمد جمال محمد عقل (41 عاماً)، من محافظة جنين، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ /12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد،والأسير صابر محمد جبرين مسالمة (38 عامًا)، من محافظة بيت لحم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

من جهة اخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسيرين عكرمة محمد نصار، و محمد رشيد رضوان من بلدة عزون بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل، وكانت قوات الاحتلال اعتقلتهم قبل 6 شهور بعد مداهمة منازلهم، والأسرى الأشبال معاذ محمد تيسير الخطاب، وآدم علي تيسير الخطاب، ومالك صالح الحطاب وهم من مخيم الجلزون بالسجن الفعلي لمدة 7 شهور، إضافة الى غرامة مالية تراوحت ما بين 1500 الى 2000 شيكل لكل منهما، والاسير يزن عرفات عبيدات من القدس لمدة 4 سنوات و 4 أشهر ،والاسير هاشم عبيدات مدة عامين ، الأسيرة مي مصاروة من الداخل لمدة 30 شهرًاوجددت الإداري للمقدسي أنس وائل قاسم لمدة 6 أشهر ، وجددت قرار الاعتقال الإداري دون تهمة بحق الأسير معاذ كعبي من مخيم بلاطة في بنابلس لمدة 4 شهور، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ومددت المحاكم اعتقال ، المقدسيين محمد موسى عبيدات وماهر أسعد عبيدات حتى تاريخ 22/12/2021،والاسير انس الاسطة رئيس مؤسسة قامات لتوثيق لـ 6 أيام، والأسير سعادة الجدع من بلدة حبلة جنوب قلقيلية حتى الـ9 من فبراير 2022 وهو معتقل منذ شهرين، والأسير أحمد محمود نواصرة من فحمة غرب جنين حتى الـ 5 يناير 2022.

افراجات

الى ذلك ، افرجت محاكم الاحتلال عن الاسرى : محمد سلمي من مدينة قلقيلية، بعد اعتقاله يوم أمس من مكان عمله بالداخل .