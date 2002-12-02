  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 أسرى يدخلون أعواما جديدة .. أحكام وتمديد وإفراجات

الخميس 02 ديسمبر 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يدخلون أعواما جديدة .. أحكام وتمديد وإفراجات



رام الله / سما /

 دخل 4 اسرى اعواما جديدة في سجون الاحتلال، اليوم، وهم: الأسير سليمان حامد سليم العر (37 عاماً)، من دير البلح وسط قطاع غزة،دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002، وهو محكوم بالسجن 22 عاما، و الأسير محمد محمود عبد اللطيف أبو مرسة (43 عاماً)، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دخل عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2003،و الأسير محمد جمال محمد عقل (41 عاماً)، من محافظة جنين، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ /12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد،والأسير صابر محمد جبرين مسالمة (38 عامًا)، من محافظة بيت لحم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/12/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

من جهة اخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسيرين عكرمة محمد نصار، و محمد رشيد رضوان من بلدة عزون بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل، وكانت قوات الاحتلال اعتقلتهم قبل 6 شهور بعد مداهمة منازلهم، والأسرى الأشبال معاذ محمد تيسير الخطاب، وآدم علي تيسير الخطاب، ومالك صالح الحطاب وهم من مخيم الجلزون بالسجن الفعلي لمدة 7 شهور، إضافة الى غرامة مالية تراوحت ما بين 1500 الى 2000 شيكل لكل منهما، والاسير يزن عرفات عبيدات من القدس لمدة 4 سنوات و 4 أشهر ،والاسير هاشم عبيدات مدة عامين ، الأسيرة مي مصاروة من الداخل لمدة 30 شهرًاوجددت الإداري للمقدسي أنس وائل قاسم لمدة 6 أشهر ، وجددت قرار الاعتقال الإداري دون تهمة بحق الأسير معاذ كعبي من مخيم بلاطة في بنابلس لمدة 4 شهور، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ومددت المحاكم اعتقال ، المقدسيين محمد موسى عبيدات وماهر أسعد عبيدات حتى تاريخ 22/12/2021،والاسير انس الاسطة رئيس مؤسسة قامات لتوثيق لـ 6 أيام، والأسير سعادة الجدع من بلدة حبلة جنوب قلقيلية حتى الـ9 من فبراير 2022 وهو معتقل منذ شهرين، والأسير أحمد محمود نواصرة من فحمة غرب جنين حتى الـ 5 يناير 2022.

افراجات

الى ذلك ، افرجت محاكم الاحتلال عن الاسرى : محمد سلمي من مدينة قلقيلية، بعد اعتقاله يوم أمس من مكان عمله بالداخل .

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

استعدادا لخيار عسكري ضد إيران .. يديعوت تكشف عن وثيقة اسرائيلية "سرية للغاية"

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأمن الفلسطيني أعادهما.. شبان يضرمون النار في مركبة لمستوطنين وسط رام الله (فيديو)

صحيفة عبرية: “شراء الزمن”… نهج إسرائيلي استعداداً للهجوم “قبل القنبلة الإيرانية”

استشهاد مقاوم متأثراً بجراح اصيب بها قبل اكثر من عام

دار الإفتاء المصرية تحدد اسما تحذر المصريين من تسمية أبنائهم به

ممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون تصل إسرائيل وسط ترحيب واسع

الأخبار الرئيسية

رواتب

مالية غزة تعلن موعد رواتب موظفيها وتقرر زيادة الدفعة المالية وفق هذه الآلية

بينت

بينيت يطالب بلينكن بوقف مفاوضات فيينا.. وغانتس: علينا إعداد أنفسنا للدفاع عن "إسرائيل"

4 وفيات و310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و262 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تتحدث عن جاهزيتها للتعامل مع متحور "أوميكرون" الجديد

إسرائيل تقرع طبول الحرب وتؤكد: “حماس” استعادت قوّتها وتستعِّد لخوض مُواجهةٍ عسكريّةٍ

الاتصالات الفلسطينية