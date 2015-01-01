الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما

القدس المحتلة / سما /

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسيرين المقدسيين عمار الرجبي وزياد أبو هدوان، لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات، وحولتهما للتحقيق في مركز “المسكوبية”.

وقالت مصادر محلية، إن الأسيرين محمود أبو هدوان (26 عاما) من سكان حي باب المغاربة، وعمار خالد محمد الرجبي (28 عاما) من البلدة القديمة، كان من المقرر إطلاق سراحهما اليوم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المقدسيين أبو هدوان والرجبي في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.