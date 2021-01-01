توقيع اتفاقيات بقيمة 18 مليون يورو لصالح دعم قطاع المياه في غزة والتعليم

رام الله / سما /

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، ثلاث اتفاقيات، بقيمة 18 مليون يورو لصالح دعم قطاع المياه في غزة ودعم قطاع التعليم، وتعزيز صمود المواطنين.

ووقعت اتفاقية لتوصيل المياه لمنطقة المنطار في قطاع غزة، بقيمة 9 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال البنك الألماني، والاتفاقية الثانية لصالح دعم التعليم وتطويره بقيمة 6 ملايين يورو مقدمة من فنلندا، والاتفاقية الثالثة لتعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج) والقدس وقطاع غزة بقيمة 3 ملايين يورو مقدمة من فنلندا.

وقال رئيس الوزراء: “اليوم وقعنا ثلاث اتفاقيات، الاتفاقية الأولى لقطاع غزة لتوصيل المياه لمنطقة المنطار في القطاع، وتعزيز المشهد المتعلق بالمياه لان قطاع غزة يعاني معاناة كبرى في موضوع المياه، 95% من المياه فيه ملوثة”.

وأضاف اشتية: “الاتفاقية الثانية تم توقيعها مع فنلندا من أجل بناء وصيانة مدارس وتطوير التعليم وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وهي جزء من سلة التمويل المشتركة لدعم قطاع التعليم، تشترك فيها العديد من الدول المانحة”.

وتابع رئيس الوزراء: “الاتفاقية الثالثة ستنفذ من خلال (UNDP)، لتعزيز صمود أهلنا في منطقة (ج) والقدس وقطاع غزة أيضا، وهي بقيمة 3 ملايين يورو من فنلندا”، مشيرا الى أنه جار تنفيذ اتفاقية أخرى بقيمة 3 ملايين يورو مقدمة من النمسا لصالح هذا البرنامج.

ووقع الاتفاقيات عن دولة فلسطين وزير المالية شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعن المانحين رئيس مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين ديفيد كونزي، وممثلة فنلندا بايفي بيلتاكوسكي، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين ايفون هيلي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، وممثلة النمسا لدى فلسطين استريد واين.