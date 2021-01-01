مصرع مسنة في حادث سير شمال طولكرم

طولكرم / سما /

لقيت مسنة (85) عاما من سكان عتيل مصرعها اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لحادث دعس من قبل مركبة في بلدة عتيل شمال طولكرم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه بناء على بلاغ ورد لقسم العمليات بمديرية شرطة طولكرم حول وقوع حادث دعس في بلدة عتيل، توجه إلى المكان خبراء حوادث السير في شرطة المرور ومركز شرطة عتيل ومركبة الإسعاف ،وتبين ان المسنة أثناء سيرها وقطعها الطريق صدمتها شاحنة ادت الى مصرعها بالمكان وتم نقلها للمشفى الحكومي بالمدينة.

وأضاف العقيد ارزيقات انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.