تناولت سم فئران.. إنقاذ رضيعة من الموت في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي

سلفيت /سما/

أنقذت الطواقم الطبية في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت رضيعة 10 شهور بعد تناولها "سم فئران" على شكل قطعة شوكولاتة، ودخولها في حالة حرجة.

وقال مدير المستشفى د. محمد الرمحي إن الطفلة دخلت بحالة حرجة للغاية إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث كانت تعاني من فقدان للوعي وصعوبة بالتنفس، وضيق في بؤبؤ العين.

وأشار إلى أن أطباء الطوارئ والطواقم الطبية من أخصائيي تخدير وأطفال وتمريض تعاملوا مع الحالة على أنها حالة تسمم بناء على الأعراض التي تعاني منها، حيث لم يسكن أهل الطفلة يعرفون سبب حالة ابنتهم، وأعطيت مضادات التسمم، وبدأت علاماتها الحيوية تعود إلى طبيعتها.

وأضاف د. الرمحي أنه تبين بعد علاج الطفلة وبحسب إفادة أهلها أنها تناولت سم فئران على شكل قطعة شوكولاتة.

وأهاب مدير المستشفى بالأهالي ضرورة إبعاد سم الفئران أو أي مواد خطرة عن متناول أيدي الأطفال.