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لأول منذ 15 عامًا.. "جدعون ساعر" يعين قاضيًا بصورة مؤقتة في المحكمة العليا

الخميس 02 ديسمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول منذ 15 عامًا.. "جدعون ساعر" يعين قاضيًا بصورة مؤقتة في المحكمة العليا



القدس المحتلة / سما /

قرر وزير القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعر، تعيين نائب رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب، القاضي شاؤول شاحط، بصورة مؤقتة تستمر ستة أشهر قاضيًا في المحكمة العليا، وهذه هي المرة الأولى منذ 15 عامًا التي يتم بها تعيين قاض بصورة مؤقتة في المحكمة العليا.
 
وقال ساعر، في بيانه: "سأستمر بمواصلة جهودي للتوصل الى التفاهمات المطلوبة في لجنة تعيين القضاة المرتبطة بالتعيينات الدائمة في المحكمة العليا، والتي تعكس التنوع المطلوب في المحكمة العليا". 
 
واتخذ القرار على خلفية خلافات بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا وممثلي نقابة المحامين. 

#وزارة القضاء الإسرائيلية #جدعون ساعر

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