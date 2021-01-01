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الاحتلال يفرض غرامات مالية لاستعادة مركبات ومعدات استولى عليها من الأغوار

الخميس 02 ديسمبر 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرامتين ماليتين على مجلس قروي المالح ومواطن من الأغوار الشمالية لاستعادة معدات ومركبات زراعية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال فرضت غرامة مالية بقيمة 3978 شيقلا على مجلس قروي المالح والمضارب البدوية لإعادة الجرار الزراعي الذي استولت عليه قبل 90 يوما.

وأضاف أن الاحتلال فرض أيضا غرامة مالية بقيمة 3083 شيقلا على المواطن حرب سليمان افريج أبو الكباش من خربة حمصة الفوقا لاستعادة صهريجي مياه تم الاستيلاء عليهما في وقت سابق.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد في الآونة الأخيرة من الاستيلاء على المركبات والمعدات الزراعية للمواطنين في الأغوار، كما شهدت خربة الرأس الأحمر أمس الأربعاء، عملية استيلاء واسعة على معدات ومركبات زراعية.

#الاحتلال #الأغوار الشمالية #مركبات

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