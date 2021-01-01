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تطورات جديدة في قضية تصوير سيدات داخل حمام مطعم شهير

الخميس 02 ديسمبر 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات جديدة في قضية تصوير سيدات داخل حمام مطعم شهير



القاهرة / سما /

تباشر جهات التحقيق بمدينة نصر في مصر التحقيق مع عامل نظافة متهم بتصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير.

اعترف المتهم بارتكابه واقعة التصوير خلسة، بأنه زرع الهاتف في هوّاية الشفاط بسقف حمامات السيدات لتصويرهن، مبررا ذلك بقوله: "باتفرج بس ماساومتش حد".

وعثر بهاتف المتهم على 4 فيديوهات تظهر خلالها سيدات ممن دخلن حمام المطعم.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغًا من سيدة يفيد أنها في أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات.

على الفور استغاثت بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود.

وكانت البداية عندما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لمطعم شهير بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة، يوضح وجود كاميرات داخل حمامات السيدات بالمطعم.

وظهر بالفيديو أنه خلال وجود إحدى السيدات في حمام المطعم وتدعى، منة هشام، اكتشفت وجود كاميرا داخل الحمام، وعلى الفور تم إبلاغ المدير المسؤول عن المحل، وبتفتيش الكاميرا وجدوها مرتبطة بهاتف محمول وعليها عدد كبير من الصور للسيدات خلال استخدامهن دورة المياه، وعلى الفور تم إبلاغ النجدة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم، 26757 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر.

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