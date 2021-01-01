علامات تدل على تعرضك لضغط نفسي شديد

وكالات / سما /

تتعدد الأسباب التي تعرضك للضغط النفسي، فهي تشمل كثرة المهام في العمل والمشاكل الحياتية في العلاقات مع الآخرين، بالإضافة إلى العديد من الأسباب المختلفة الأخرى، ويعد هذا الضغط شيئًا عاديًّا أو حتى إيجابيًّا ومحفزا إن كان طفيفًا.

تنقسم الإشارات الدالة على التعرض لضغط نفسي شديد إلى إشارات جسدية وأخرى نفسية كما يلي:

الإشارات الجسدية الدالة على التعرض لضغط نفسي شديد:

الألم والتوتر في الرأس والعضلات: يحدث شد في العضلات مع الضغط النفسي، مما يسبب مع الوقت الإصابة بالصداع وغيره من المشاكل في عضلات الجسم الأخرى.

المشاكل الهضمية: تتضمن هذه المشاكل الإسهال والإمساك والغثيان والتقيؤ، كما أن الضغط النفسي يؤثر على كيفية امتصاص الأمعاء للمواد الغذائية.

تغيرات في ضغط الدم وضربات القلب: عندما تتعرض لضغط نفسي شديد، فإن جسمك يشغل “استجابة الكر أو الفر” التي تحفز إطلاق هرموني الكورتيزول والأدرينالين، مما يفضي إلى تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

الإشارات النفسية الدالة على التعرض لضغط نفسي شديد:

يؤثر الضغط النفسي على كيفية تفكير الشخص وشعوره، مما يجعل القيام بالمسؤوليات المعتادة وأخذ القرارات السليمة أمرا صعبا. وفي بعض الحالات، قد يؤثر الضغط النفسي على السلوك بطرق أخرى، كما أن بعض الأشخاص يلجؤون عند تعرضهم له لأساليب تؤدي إلى مضاعفات سيئة بغرض السيطرة على تأثيراته، منها تعاطي المخدرات والتدخين.

ويمتلك الضغط النفسي تأثيرًا على الشهية أيضا، مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض ما يتناوله الشخص من الطعام. كما أنه يؤثر سلبا على دافعية الشخص لممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على اللياقة البدنية. فضلا عن ذلك، فإن الضغط النفسي قد يسبب الانسحاب والانعزال الاجتماعي.

وتشمل الإشارات النفسية على تعرضك لضغط نفسي شديد ما يلي:

الإصابة بالاكتئاب أو القلق.

الشعور بالغضب وسرعة الانفعال.

فقدان الدافعية والتركيز.

اضطراب النوم بازدياد عدد ساعاته أو نقصها.

تسارع الأفكار والشعور المستمر بالقلق.

الصعوبات في الذاكرة والتركيز.

اتخاذ قرارات خاطئة.

إشارات دالة على ضرورة اللجوء للطبيب نتيجة للتعرض لضغط نفسي شديد:

إن كنت غير قادر على التقليل مما تتعرض له من ضغط نفسي، فعليك باللجوء إلى الطبيب أو الاختصاصي النفسي. وتدل الإشارات الآتية على ضرورة ذلك

تراجع الأداء في العمل أو الدراسة.

اللجوء إلى تعاطي المواد المؤذية لمحاولة للسيطرة على الضغط النفسي، منها المخدرات والسجائر.

حدوث تغير كبير في عادات النوم أو الأكل.

ممارسة سلوكيات مؤذية للنفس.

الشعور بخوف أو قلق غير مبرر.

صعوبة إنجاز المسؤوليات الحياتية.

الانعزال عن الأهل والأصدقاء.

التفكير بالانتحار أو إيذاء الآخرين