Zoom يضيف ميزة مفيدة لمستخدمى Windows و MacOS

وكالات / سما /

أعلنت منصة مؤتمرات الفيديو Zoom عن ميزة جديدة لمستخدمي Windows و MacOS، ووفقًا لمدونة الشركة ، ستضيف المنصة الآن ميزة التحديث التلقائي إلى النظام الأساسي، وستساعد هذه الميزة المستخدمين في الحصول على الأدوات الجديدة وإصلاحات الأخطاء تلقائيًا عند إصدارها من قبل الشركة.

وتصدر الشركة بانتظام تحديثات جديدة لمعالجة نقاط الضعف وإصلاح الأخطاء ، لكن الكثير من المستخدمين يتخطون هذه التحديثات مما يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للشركة التأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق للمستخدمين.

ووفقًا لـ Zoom، سيتم تمكين التحديثات التلقائية افتراضيًا لمعظم المستخدمين الفرديين. عند التمكين، ستتاح للمستخدمين الفرصة لإلغاء الاشتراك في التحديثات التلقائية لعميل سطح المكتب الخاص بهم بعد التثبيت الأول أو التحديث الأول حيث توجد هذه الميزة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تغيير هذا التفضيل في أي وقت عن طريق تحديد أو إلغاء تحديد "الحفاظ على تحديث التكبير تلقائيًا" ضمن تكبير> إعدادات> عام، وكشفت الشركة أيضًا أنه إذا قام عميل Zoom بتنزيل التحديث ولكنك رفضت تثبيته عندما يُطلب منك ذلك ، فسيتم تثبيت التحديث تلقائيًا في المرة التالية التي يتم فيها إعادة تشغيل عميل Zoom.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت Zoom أيضًا أنها تختبر عرض الإعلانات للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل الخدمات، ووفقًا للشركة ، سيشاهد مستخدمو Basic المجانيون فقط في بلدان معينة هذه الإعلانات إذا انضموا إلى الاجتماعات التي يستضيفها مستخدمو Basic المجانيون الآخرون.

وكشفت الشركة أنه سيتم نشر الإعلانات على صفحة المتصفح فقط بمجرد انتهاء المستخدمين من اجتماعهم وسيوفر لافتة على موقع الويب رابطًا ينقلهم إلى أداة إدارة ملفات تعريف الارتباط.

وقامت الشركة أيضًا بتحديث بيان الخصوصية لحساب هذا البرنامج الإعلاني، وتدعي الشركة أنها لن تستخدم محتوى الاجتماع أو الندوة عبر الإنترنت أو الرسائل (على وجه التحديد ، الصوت والفيديو والملفات والرسائل) في أي أغراض تسويقية أو ترويجية أو إعلان لطرف ثالث.