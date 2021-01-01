الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، 5 مواطنين خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينة القدس المحتلة، بينهم أسيران محرران.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد صالح محسن أبو الصالح، من بلدة أبو ديس شرق القدس، وهو أسير محرر قضى 13 عاما في الأسر، والأسير المحرر يزن خالد محسن (20 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته في البلدة.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة كفر عقب شمال القدس، واعتقلت شابا لم تعرف هويته عقب دهم منزله، واقتادته الى جهة مجهولة.

ومن مخيم شعفاط شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين زكريا ويوسف الكركي.