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دار الإفتاء المصرية تحدد اسما تحذر المصريين من تسمية أبنائهم به

الخميس 02 ديسمبر 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
دار الإفتاء المصرية تحدد اسما تحذر المصريين من تسمية أبنائهم به



القاهرة / وكالات /

حذرت دار الإفتاء المصرية من تسمية أبناء المسلمين والمصريين خاصة، باسم راما الذي اشتهر خلال الفترة السابقة، وهو يعني اسم إله من آلهة الهند.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن "اسم راما هو إله من آلهة الهند، وبسببه هدم المسجد البابري في الهند عام 1992"، موضحة أنه "لا يصح تخليد اسم إلهٍ من آلهةِ المشركين بإطلاقه على بنت مسلمة، خاصة إذا كان اسم هذا الإله سببا في هدم بيت من بيوتِ الله، ولا يليق بالأسرة المسلمة أنْ تترك الأسماءَ اللامتناهية وتتمسك باسم ترتبط به ذكريات أليمَة في نفوس المسلمين".

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