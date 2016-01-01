مركز دراسات الأمن القومي: أردوغان يفتح نافذة وإسرائيل مترددة

أطلس للدراسات / ترجمة: عبير شهاب/ رامي دانيال وغاليا ليندنشتراوس

أصبح اعتقال السائحيْن الإسرائيلييْن في تركيا وإطلاق سراحهما بعد تسعة أيام فرصة جديدة في العلاقات بين إسرائيل وأنقرة. لحل الحادث وتوابعه، تحدث القادة الإسرائيليون والأتراك بطريقة غير مسبوقة مؤخرًا. خلال العام الماضي، حاولت تركيا الخروج من عزلتها الإقليمية وإسرائيل هي إحدى الدول التي حددتها أنقرة كوجهة لجهود التودد.

على الرغم من العلاقات التجارية المزدهرة بين الدولتيْن، فإن العديد من العقبات تقف في طريق تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل. الحكومة التركية حساسة للغاية تجاه القضية الفلسطينية، كما اتضح من سلوك أردوغان خلال عملية "حارس الأسوار"، وإسرائيل من جانبها تنظر بشكل سلبي للتدخل التركي في القدس الشرقية ونشاط أعضاء حماس في تركيا؛ بل إن اتفاقيات إبراهيم والتقارب بين إسرائيل واليونان وقبرص قللت من أهمية العلاقات مع تركيا. ومع ذلك، يجب على إسرائيل أن تنتهز الفرصة التي سنحت مؤخرًا وتحاول - بحذر ودون توقعات مفرطة - تحسين العلاقات مع تركيا.

حظي اعتقال الزوجان الإسرائيليان اوكنين بتهمة التجسس في تركيا في 9 نوفمبر بتغطية إعلامية مكثفة في إسرائيل وغطت عدة قنوات سياسية، بما في ذلك تدخل وزير الخارجية يائير لبيد المباشر وكذلك رئيس الوزراء بينت. من أجل الإسراع بالإفراج عنهم، تصرفت إسرائيل في عدد من الاتجاهات؛ بين الموساد ونظيره التركي، ومن خلال وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا. وكان المسار الآخر عبر قناة الاتصال التي أقيمت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. ترى أنقرة أن هرتسوغ شخصية يمكن أن تتعاون معها، وقد أقامت علاقات شخصية جيدة في النظام التركي. في يونيو 2021، هنأ أردوغان هرتسوغ على توليه منصبه، في مكالمة هاتفية بينهما استمرت أربعين دقيقة. بعد إطلاق سراح الزوجين ووصولهما إلى إسرائيل في 18 نوفمبر، أجرى هرتسوغ وأردوغان محادثة أخرى ولأول مرة، أجرى بينت وأردوغان محادثة استمرت 15 دقيقة. شكر القادة الإسرائيليون الرئيس التركي على تصرفاته لصالح إطلاق سراح الزوجين اوكنين، وفي محادثة بين أردوغان وهرتسوغ، أشار الرئيس التركي إلى أن "العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأن من حيث أولويات أنقرة من المهم استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

في العام الماضي، أشارت تركيا إلى إسرائيل بعدة طرق بأنها مهتمة بتحسين العلاقات. منذ عام 2018 لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي كبير في البلدين بسبب القرار التركي (ردًا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والحوادث بين سكان قطاع غزة وقوات الأمن الإسرائيلية على السياج الحدودي) بإعادة السفير التركي في إسرائيل الى أنقرة وأمر السفير الإسرائيلي في أنقرة بالعودة إلى إسرائيل للتشاور. كما أعيد القنصل الإسرائيلي في اسطنبول والقنصل التركي في القدس إلى بلديهما. في أواخر ديسمبر 2020، قال أردوغان إنه مهتم بتحسين العلاقات مع إسرائيل، لكنه حدد تصريحاته بالقول إن تركيا لديها مشاكل مع شخصيات على أعلى مستوى في إسرائيل وأن القضية الفلسطينية هي خط أحمر بالنسبة لتركيا. في ذلك الوقت، ورد أنه تم النظر بالفعل في موعد محدد لإعادة السفير التركي الى إسرائيل. ومع ذلك، خلال عملية "حارس الأسوار " في مايو 2021، تحدث أردوغان بشدة ضد إسرائيل وكانت وسائل الإعلام التركية من بين أولئك الذين روجوا للرسائل المعادية لإسرائيل خلال العملية. في يونيو 2021، جرت أول محادثة بين أردوغان وهرتسوغ، وهي محادثة فريدة أيضًا من حيث أنها لم تُجرى أثناء أزمة بل في حالة روتينية. حتى أن تركيا عينت لها ملحقًا ثقافيًا في إسرائيل لأول مرة منذ عقد. ردت إسرائيل بتردد على هذه الإشارات من الجانب التركي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه لم يكن من الواضح مدى الرغبة التركية في فتح صفحة جديدة في العلاقات وما إذا كانت مجرد محاولة لتخريب العلاقة الوثيقة بين إسرائيل واليونان وقبرص.

يجب أيضًا النظر إلى جهود تذويب الجليد أمام إسرائيل في السياق الأوسع لجهود تركيا للتحرر من عزلتها الإقليمية وتحسين العلاقات مع اللاعبين الآخرين في الشرق الأوسط. وهكذا، جرت جولتان من المفاوضات بين تركيا ومصر، في مايو وسبتمبر 2021، هدفهما أيضًا تهيئة الظروف لإعادة السفراء إلى أنقرة والقاهرة. من أجل تحسين العلاقات مع القاهرة، عملت أنقرة، من بين أمور أخرى، ضد حرية عمل المنفيين المصريين، أعضاء حركة الإخوان المسلمين، الذين يجدون ملجأ في أراضيها. وكانت هناك جهود تسوية أخرى مثيرة للاهتمام مع الإمارات العربية المتحدة. بينما ترى أنقرة أن دولة الإمارات هي أحد العوامل التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة لتركيا في عام 2016، لذلك هناك تنافس كبير بين الدولتين، ولأول مرة منذ عقد، وصل ولي العهد، محمد بن زياد، إلى أنقرة في 24 نوفمبر. يمكن تفسير التغيير في الاتجاه تجاه الإمارات من خلال الحاجة التركية للاستثمار الأجنبي (خلال الزيارة، أعلنت الإمارات، من بين أمور أخرى، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا) وأيضًا في أنقرة يقدرون بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية من أجل وقف تدفق مقاطع الفيديو المحرجة سياسيًا التي بثها زعيم مافيا تركي على يوتيوب، ووجد ملجأ له في دبي. كما كانت هناك أيضًا جهود تقارب مع السعودية، أُجريت محادثات هاتفية بين أردوغان والملك السعودي سلمان خلال العام الماضي.

حالة العلاقات بين أنقرة وإسرائيل معقدة. من الجانب الإيجابي، هناك تجارة بين الدولتين. على الرغم من تدهور العلاقات السياسية بين تركيا وإسرائيل، استمرت التجارة المتبادلة في النمو في السنوات الأخيرة. ويتميز بوجود فائض في الميزان التجاري للجانب التركي، حيث يتم تصدير نحو ثلثي التبادل التجاري من تركيا إلى إسرائيل. في مجال السياحة عام 2019، زار حوالي نصف مليون سائح إسرائيلي تركيا، وهو رقم مشابه لما تم تسجيله قبل حدث مافي مرمرة. بالمقارنة مع حركة السياحة من إسرائيل، فإن عدد السياح الأتراك الذين يزورون إسرائيل منخفض للغاية. خلال فترة الأزمة الاقتصادية في تركيا، والتي انعكست في انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية ونقص في العملة الأجنبية، ازدادت أهمية وقيمة هذه الروابط الاقتصادية في نظر الأتراك. على أي حال، يمكن اعتبارها مكونًا مهمًا في العلاقات بين الدولتين، مما حال دون انقطاع تام بين أنقرة وإسرائيل طوال سنوات الأزمة بينهما، ويمكن أن يكون بمثابة أساس لتحسين العلاقات.

ساحة أخرى تتواجد فيها إسرائيل وتركيا في نفس الجانب هي أذربيجان. بالنسبة لتركيا، أذربيجان هي الشريك الأقرب، ويحب الشعبان تسمية نفسيهما "أمة واحدة، دولتان". بالنسبة لإسرائيل، فإن أذربيجان هي حليف استراتيجي في الصراع الإسرائيلي ضد إيران وكذلك مورد مهم للطاقة. بناءً على هذه المصالح، تمكنت باكو من تطوير علاقات ممتازة مع كل من أنقرة وإسرائيل. في خريف عام 2020، عندما استخدمت أذربيجان الأسلحة الإسرائيلية والتركية لهزيمة أرمينيا، أصبحت باكو مكانًا تتعاون فيه إسرائيل وتركيا بشكل غير مباشر. هذا على الرغم من أن استمرار تطوير صناعة الدفاع التركية قد يؤدي في المستقبل إلى وضع يتنافس فيه الدولتين مع بعضهما البعض لتزويد الجيش الأذربيجاني بالأسلحة.

إلى جانب هذه الجوانب الإيجابية، هناك العديد من نقاط الاحتكاك بين أنقرة وإسرائيل. إن الدعم التركي للإخوان المسلمين، وخاصة حماس، يزعج إسرائيل. على خلفية التقارب الأيديولوجي بين الحركة الإسلامية والحكومة التركية وأيضًا بعد الاتفاق الذي سمح بالإفراج عن جلعاد شاليط، والذي بموجبه وافقت تركيا على استضافة "الإرهابيين" المحررين في أراضيها، أصبحت اسطنبول واحدة من اهم مراكز العمل لحماس. في إسرائيل، يُتهم أردوغان بالسماح بحرية عمل أكثر من اللازم لأعضاء حماس في الأراضي التركية. في نوفمبر، على سبيل المثال، تم الكشف عن خلية واسعة لحماس خططت لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية بتوجيه من نشطاء حماس في الخارج، وبعضهم يعمل في الأراضي التركية. نقطة الخلاف الأخرى بين الدولتين هي النشاط التركي في القدس الشرقية. استثمرت الحكومة التركية في عدد من المشاريع في شرق المدينة، بما في ذلك تجديد المواقع التاريخية وفتح مؤسسات ثقافية يشتبه أيضًا في نشاطها السياسي، كجزء من محاولة تركية واسعة للتأثير على الرأي العام العربي. وترى الحكومة الإسرائيلية بسلبية هذا التدخل التركي، الذي يزيد من حدة التوتر في المدينة والذي يُنظر إليه على أنه معاد لإسرائيل. من ناحية أخرى، خلقت سياسة إسرائيل الإقليمية في السنوات الأخيرة استياءً في أنقرة. إن التحالف المتنامي بين إسرائيل واليونان وقبرص، والدعم المتزايد الذي تتلقاه هاتان الدولتان من إسرائيل، أمر مزعج بشكل خاص لتركيا، التي تعتبر منطقة شرق البحر المتوسط وقضية قبرص قضايا حاسمة لأمنها.

تشكل الاتصالات من أجل إطلاق سراح الزوجين اوكنين فرصة سانحة يمكن أن تكون إيجابية، لكن لا ينبغي المبالغة في فرص نجاحها. على الرغم من أن إعادة السفراء إلى أنقرة وتل أبيب خيار واقعي، إلا أن العديد من العقبات تقف في طريق التحسن الحقيقي في العلاقات بين تركيا وإسرائيل. يجب أن يكون التغيير الملموس الذي قام به أردوغان بين ديسمبر 2020، عندما أعرب عن استعداده لتحسين العلاقات مع إسرائيل، حتى مايو 2021، عندما هاجم إسرائيل بحدة خلال عملية "حارس الأسوار"، بمثابة تذكير بهشاشة الانفتاح التركي نحو إسرائيل. في كل فرصة ممكنة، يعود أردوغان ويذكر بأهمية القضية الفلسطينية في عينيه. وفي هذا السياق، فإن التصعيد في الساحة الفلسطينية قد يقضي على تقدم الاتصالات بين أنقرة وإسرائيل. كما أن الأساس التركي للعلاقات الجيدة مع إسرائيل محدود أكثر مما كان عليه في الفترات السابقة. على الساحة السياسية التركية، هناك اتفاق واسع النطاق ضد إسرائيل، أيضًا على خلفية إضعاف مكانة الجيش، الذي كان في السابق عاملاً مهمًا مؤيدًا لإسرائيل. من المنظور الإسرائيلي، أثرت التغيرات في علاقات القوة الإقليمية وموقف دولة إسرائيل فيما بينها سلباً على الثقل النسبي للعلاقة مع تركيا في نظر صناع القرار الإسرائيليين وزادت من التردد في الاستجابة للإشارات الإيجابية. القدس أقل استعدادًا للتقدم نحو أنقرة، من بين أمور أخرى حتى لا تعرض العلاقات التي طورتها إسرائيل مع الدول الأخرى للخطر. ومع ذلك، يجب على الحكومة الإسرائيلية محاولة الاستفادة من الوضع الجديد الذي نشأ بين تركيا وإسرائيل والتدابير التركية الأخرى، بما في ذلك التقارب مع الإمارات، لإخراج العلاقات من أدنى مستوى كانت عليه منذ أكثر من عامين، وإنشاء اجراءات قد تؤدي على المدى المتوسط إلى إنشاء اتجاهات أكثر إيجابية بين البلدين.