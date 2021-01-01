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الشاباك يزعم اعتقال فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار في اللد أثناء الهجوم على غزة

الخميس 02 ديسمبر 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يزعم اعتقال فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار في اللد أثناء الهجوم على غزة



القدس المحتلة / سما /

 أعلن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال شابين فلسطينيين من سكان مدينة اللد، بزعم إصابتهما إسرائيليًا في عملية إطلاق نار خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

وبحسب بيان جهاز الشاباك، فإن المعتقلين هما عيد حسونة (28 عامًا)، ومسلم حسونة (29 عامًا)، وكلاهما في العشرينات من العمر، ومن سكان المدينة نفسها.

وأشار إلى أنه تم اعتقالهما بعد تحقيق أجراه بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، مدعيًا أنهما تورطا في “أعمال شغب” أخرى وقعت في اللد خلال الأحداث ذاتها.

وتم تقديم لائحة اتهام ضد الشابين أمام محكمة اللد المركزية، تضمنت اتهامات بـ “الاعتداء الجسيم” وحيازة أسلحة نارية.

القدس

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