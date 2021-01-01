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"كورونا" عالميا: 5 ملايين و244 ألف وفاة 263 مليونا و842 ألف إصابة

الخميس 02 ديسمبر 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 5 ملايين و244 ألف وفاة 263 مليونا و842 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين وأكثر من 244 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 263 مليونا وما يزيد على 842 ألف إصابة، تعافى منهم 238 مليونا وأكثر من 178 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 663 ألفا و456 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,463 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (1,633 وفاة)، روسيا (1,226 وفاة)، وبولندا (570 وفاة)، وأوكرانيا (557 وفاة)، والهند (477 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (120,441 إصابة)، وألمانيا (71,887 إصابة)، وفرنسا (49,610 إصابات)، بريطانيا (48,374 إصابة)، وروسيا (32,837 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (805,004 وفيات)، والبرازيل (615,020 وفاة)، والهند (469,724 وفاة)، والمكسيك (294,428 وفاة)، وروسيا (277,640 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (49,573,122 إصابة)، والهند (34,606,541 إصابة)، والبرازيل (22,105,872 إصابة)، وبريطانيا (10,276,007 إصابات)، وروسيا (9,703,107 إصابات).

#فيروس كورونا #كورونا

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