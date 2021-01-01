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البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل و4 دول عربية

الخميس 02 ديسمبر 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل و4 دول عربية



القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الزراعة الإسرائيلية، بأن البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل ومصر والأردن، والمغرب والإمارات، لإقامة مركز دولي لإنشاء ونشر المعرفة في مجال الزراعة الصحراوية.

وبينت الوزارة في بيان أنه في إطار مباحثات أجراها وزير الزراعة عودد فورر، مع نائب رئيس البنك الدولي يورجن فوجل، في مقر البنك بواشنطن تم الاتفاق على إقامة المركز في النقب  من قبل وزارة الزراعة وسيتم تعزيزه بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة دول المنطقة.

وأوضحت أنه ستتم مناقشة الموضوع من قبل الطاقم الإداري للبنك الدولي وطواقم مهنية للبنك ووزارة الزراعة اللإسرائيلية ستجهز خطة عملية لدفع الرؤيا.

هذا وأشاد نائب رئيس البنك الدولي "بالنشاط الإسرائيلي في مجال البحث والتطوير الزراعي"، مشيرا إلى "ريادة إسرائيل في الابتكار الزراعي بمستوى عالمي".

بدوره، قال فورر إنه "يجب على دولة إسرائيل أن تقود البحث العالمي بمجال الزراعة الصحراوية والبحرية، التعاون مع جهات دولية هو استراتيجي ونطور بالنسبة لإسرئيل وكل الذين يعملون بمجالات الابتكار بالزراعة، الفرص الغير محدودة".

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