الصداقة وخدمات جباليا يفتتحان موسم الكرة الطائرة في غزة

غزة / سما /

أعلن اتحاد الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية أن لقاء "السوبر" الذي سيجمع بطل الدوري الصداقة ووصيفه خدمات جباليا ستقام، الأحد المقبل، في الخامس من الشهر الجاري بحضور كامل للجمهور على صالة الشهيد القائد سعد صايل بمدينة غزة.

وقال الاتحاد: إن قرار فتح المدرجات لجماهير الفريقين، وعشاق اللعبة ومحبيها، جاء بعد التوافق مع أجهزة الشرطة والجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيزيد من حماسة المباراة وجماليتها، وسيجعل اللاعبين يقدمون كل ما يمتلكون من إمكانيات، ومهارات فنية لإسعاد مناصريهم.

وأكد الاتحاد على دعوة أندية الجمعية العمومية للاجتماع، اليوم عصراً، في صالة نادي الصداقة المخصصة للاجتماعات، الساعة الخامسة مساءً، لمناقشة العديد من القضايا المهمة والمفصلية، قبل انطلاق بطولة الدوري، المزمع إقامتها في الثاني عشر من شهر كانون الأول الجاري.

وأشار اتحاد الكرة الطائرة إلى أن بطولة الدوري ستقام برعاية "جوّال"، بعد القيام بالمراسلات الخاصة، التي تمّت بين اتحاد اللعبة والشركة الراعية.