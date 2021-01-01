الحكم الغزَي "القصاص" يغيب عن الموسم الجديد

غزة / سما /

أكدت تقارير صحفية محلية, أن الحكم الدولي سامح القصاص, قرر ترك "الصافرة" خلال الموسم الكروي القادم 2021-2022.

وقالت التقارير, إن القصاص أبلغ لجنة الحكام في اتحاد القدم, بقراره المفاجئ, بعدم الظهور في مباريات الموسم الجديد.

وكان الحكم الدولي قد غاب عن ورشة الحكام الأخيرة, ناهيك عن عدم ظهوره في بطولة النخبة واللقاءات الودية للأندية.

يشار إلى أن القصاص من أفضل حكام غزة خلال السنوات الماضية, وسبق له أن أدار الكثير من اللقاءات الحاسمة في مختلف البطولات المحلية, بجانب ظهوره في البطولات العربية والآسيوية.