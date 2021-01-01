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البهداري يكشف أسباب الخسارة أمام "أسود الأطلس"

الخميس 02 ديسمبر 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البهداري يكشف أسباب الخسارة أمام "أسود الأطلس"



الدوحة / سما /

كشف عبد اللطيف البهداري قائد منتخب فلسطين, عن أسباب خسارة "الوطني" القاسية أمام المغرب, ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وتعرض "الوطني" لخسارة كبيرة أمام "أسود الأطلس" برباعية نظيفة, في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العرب, التي تستضيفها قطر.

وقال البهداري في تصريحات لقناة "الكأس" القطرية, إن المنتخب تأثر بالإصابات المفاجئة التي ضربت صفوفه قبل 24 ساعة.

واضطر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة مكرم دبدوب, لاستبعاد الثنائي, الحارس رامي حمادة للإصابة بظهره, والظهير الأيمن مصعب البطاط, الذي أصيب بفيروس "كورونا".

وأوضح أن المنتخب خاض لقاء المغرب بطريقة جديدة لم يسبق له أن لعب فيها, ما انعكس بشكل سلبي على الأداء داخل الملعب على مدار 90 دقيقة.

ولطالما تعوّد لاعبو منتخب فلسطين على اللعب بطريقة 4-3-3, غير أن لقاء المغرب شهد دخوله بطريقة 5-4-1, ما جعل الفريق يعاني لإيصال الكرات لخط المقدمة, الذي كان معزولا تماما في الملعب.

وتمنى قائد "الفدائي" التعويض خلال اللقاء الثاني أمام السعودية السبت القادم, معبّرا عن أسفه للجماهير الفلسطينية على الخسارة أمام المغرب.

#منتخب فلسطين #أسود الأطلس #عبد اللطيف البهداري #المغرب #كأس العرب

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