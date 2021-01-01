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ندوة تثقيفية ضمن حملة ال16 لمناهضة العنف ضد النساء استهدفت مجموعة من الطالبات الجامعيات - سما الإخبارية

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ندوة تثقيفية ضمن حملة ال16 لمناهضة العنف ضد النساء استهدفت مجموعة من الطالبات الجامعيات

الخميس 02 ديسمبر 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

يستمر برنامج غزة للصحة النفسية بتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية ضمن حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن فعاليات تثقيف مجتمعي واسعة يقوم بها البرنامج بمناسبة حملة الستة عشر يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي تُطلق كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، حيث أطلقت الحملة هذا العام تحت شعار "بكفِي: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!"

وبالتعاون والتنسيق مع معظم الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة انطلقت أول الندوات التثقيفية يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 بعنوان "بكفي" داخل الجامعة الإسلامية، حيث شارك في الندوة من برنامج غزة للصحة النفسية أ. قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد ؛ والأخصائية النفسية أ. إيناس جودة، مدير وحدة التدريب في برنامج غزة ؛ والأستاذة أسماء نعيم منسقة المشروع، ومن الجامعة الإسلامية د. سمية صايمة، مدير مركز دراسات المرأة؛ ود. حمدان الصوفي، أستاذ أصول التربية في كلية التربية.

وناقش المتحدثون في مجمل موضوعاتهم الظروف المجتمعية المحيطة بقضايا المرأة وتطورها وآخر ما أفضت إليه جهود مساندة المرأة والتحديات التي لا زالت قائمة.

ومن ثم تم تسليط الضوء على موضوع العنف الأسري وأسبابه والتداعيات النفسية المترتبة عليه وأهمية دور الشباب في زيادة الوعي و تغيير الأنماط المجتمعية السلبية.

وتناول د. حمدان الصوفي موضوع العنف ضد النساء وتأثير ذلك على تربية الاطفال وتطرق إلى مكانة المرأة في الإسلام، وأهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من إنصاف المرأة وتحريرها وإعزاز مكانتها والدفاع عن حقوقها.

وتبع ذلك فقرة النقاش المفتوح التي تم من خلالها مناقشة أسئلة واستفسارات الطالبات وإرشادهن لسبل الوصول والحصول على الخدمات النفسية المختلفة.

#ندوة تثقيفية #برنامج غزة للصحة النفسية #النساء

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