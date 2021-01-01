قتيل في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الخميس.

وحسب المعلومات المتوفرة، أطلق شخص مجهول النار على سيارة خصوصية ما تسبب، على ما يبدو، بحادث طرق، وقُتل شاب وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للمصاب، ونقله بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة لاستكمال العلاج. واستدعيت إلى مكان الجريمة قوات من الشرطة، وباشرت التحقيقات في ملابسات الجريمة.

وتجمهر العشرات من أهالي المدينة في موقع الجريمة، وأعربوا عن استنكارهم واحتجاجهم لتكرار جرائم العنف والجريمة، والتي باتت تهدد الأمن المجتمعي في ظل تقاعس الشرطة وسلطات تطبيق القانون في مكافحة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.