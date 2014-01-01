الرئيس عباس يجري زيارة رسمية للجزائر هذا الاسبوع يلتقي خلالها تبون

رام الله / سما /

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، زيارة رسمية إلى الجزائر غير محددة المدة، يلتقي خلالها نظيره عبد المجيد تبون.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، لمراسل الأناضول، إن الرئيس عباس يبدأ زيارته للجزائر يوم 7 ديسمبر، وعلى جدول أعماله لقاء تبون وعدد من كبار المسؤولين في الجزائر.

وأضاف: “الرئيس عباس سيبحث مع القيادة الجزائرية مستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، والاستيطان الإسرائيلي”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي الفترة الأخيرة أجرى الرئيس عباس سلسلة زيارات خارجية؛ لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وبحث إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام مع إسرائيل في ظل تعطل المفاوضات منذ أعوام.

وشملت تلك الزيارات مصر في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم إيطاليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول، فروسيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخيرا قطر منذ الإثنين الماضي.

كما اجتمع الرئيس الفلسطيني في رام الله، الأحد الماضي، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

والمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض السلطات الإسرائيلية وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.