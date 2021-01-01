عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر مجموعات كبيرة وبمشاركة طلاب معاهد توراتية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية خاصة في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات في خامس أيام عيد الأنوار" العبري أو "الحانوكاه" الذي يرمز إلى إعادة تدشين ما يسمى المذبح في "الهيكل" المزعوم.

وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل"، دعت لتكثيف الاقتحامات المركزية والجماعية للأقصى، حتى الاثنين المقبل، برفقة كبار الحاخامات وتنظيم محاضرات واقتحامات احتفالية، وصلوات ومحاولات لإدخال شمعدان "الحانوكاه".

ولتسهيل اقتحامات المستوطنين، فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات، في مدينة القدس عمومًا ومحيطُ البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.