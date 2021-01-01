أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- المتحور "اوميكرون" يضع قادة العالم امام معضلة الزام التطعيم على الجميع
- مسؤول "كورونا" في اسرائيل يدعو الى الزام التطعيم
- انتقادات لبينت.. دعا الى عدم السفر للخارج وافراد اسرته سافروا رافضين دعوته بعدم السفر
- تل ابيب اغلى مدينة بالعالم
- ايران بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية في المفاعل النووي ببوردو
* "معاريف":
- منظمة الصحة العالمية: المعطيات الأولية تشير إلى أن اعراض المتحور الجديد خفيفة جدا وليس هناك حاجة لانتاج لقاح جديد
- طهران تتهم اسرائيل بنشر الاكاذيب للمس بمفاوضات فينا وخلق حالة من عدم الثقة بين المتفاوضين
- لجنة التحقيق في هروب ستة اسرى تزور الزنزانة التي تم فيها حفر نفق الهروب
- مريض يهودي بالايدز يقوم بالاعتداء الجنسي على نساء ونقل العدوى لهن
* "يديعوت احرونوت":
- سفر عائلة بينت للخارج شكل فضيحة بعد ان دعا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر
- اسرائيل تشتري اسلحة بقيمة 5 مليارات شيقل لضرب ايران
- وصول المفاوضات النووية في فينا الى طريق مسدود