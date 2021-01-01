أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- المتحور "اوميكرون" يضع قادة العالم امام معضلة الزام التطعيم على الجميع

- مسؤول "كورونا" في اسرائيل يدعو الى الزام التطعيم

- انتقادات لبينت.. دعا الى عدم السفر للخارج وافراد اسرته سافروا رافضين دعوته بعدم السفر

- تل ابيب اغلى مدينة بالعالم

- ايران بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية في المفاعل النووي ببوردو

* "معاريف":

- منظمة الصحة العالمية: المعطيات الأولية تشير إلى أن اعراض المتحور الجديد خفيفة جدا وليس هناك حاجة لانتاج لقاح جديد

- طهران تتهم اسرائيل بنشر الاكاذيب للمس بمفاوضات فينا وخلق حالة من عدم الثقة بين المتفاوضين

- لجنة التحقيق في هروب ستة اسرى تزور الزنزانة التي تم فيها حفر نفق الهروب

- مريض يهودي بالايدز يقوم بالاعتداء الجنسي على نساء ونقل العدوى لهن

* "يديعوت احرونوت":

- سفر عائلة بينت للخارج شكل فضيحة بعد ان دعا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر

- اسرائيل تشتري اسلحة بقيمة 5 مليارات شيقل لضرب ايران

- وصول المفاوضات النووية في فينا الى طريق مسدود