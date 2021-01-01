تصدر تأكيد الرئاسة على رفض وإدانة الاستيطان على أرض مطار قلنديا، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يهاتف الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
- أبو ردينة: الاستيطان على أرض مطار قلنديا مرفوض ومدان باعتباره أحد رموز السيادة لدولة فلسطين
- الاحتلال ينهب ممتلكات المواطنين في الرأس الأحمر
- الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة
- توضيح من وزارة المالية بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مشفى النجاح
- محكمة الاحتلال ترجئ البت في قضية الأسير أبو هواش المضرب منذ 107 أيام
- الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في نحالين وشبان يحرقون سيارة للمستوطنين
- في خطوة رمزية للتضامن مع شعبنا: ارجنتينيون يصطفون أمام سفارة فلسطين لطلب الجنسية
- زيادة تفشي "أوميكرون" في العالم والاتحاد الأوروبي يبحث إلزامية التطعيم
- مؤتمرات فرعية كنسية في الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري
- تسجيل 5 حالات بـ"الإيدز" في فلسطين خلال 2020
- اللواء فؤاد الشوبكي.. ربان سفينة الأسرى
- "الإذاعة والتلفزيون" توقع اتفاقية بث مراسم عيد الميلاد المجيد
- 3 وفيات و358 إصابة بـ"كورونا"
* "القدس":
- الرئاسة: مطار قلنديا أحد رموز السيادة والاستيطان على أرضه مرفوض
- المصادقة على مخطط جديد لتوسيع عدد من المستوطنات جنوب القدس
- هدم في بلدة نحالين وتجريف بجبل المكبر
- الاستيلاء على معدات زراعية بالأغوار ومداهمات واعتقالات
- قيادات فصائلية تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية
- شبان يضرمون النار في مركبة لمستوطنين وسط مدينة رام الله
- أبو عمرو: القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ اجراءات غير مسبوقة حال لم تتوقف إسرائيل على سياساتها العدوانية
- شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين حال وضع "الكمامات"
- محكمة الاستئناف في لاهاي تصدر حكماً الثلاثاء المقبل في قضية مجزرة عائلة زيادة ضد غانتس وإيشل
- بلدة الخليل العتيقة.. تطهير عرقي وتمييز عنصري يتجلى في شوارعها وحاراتها
- التحذير من خطورة استهداف إسرائيل للمقدسات الإسلامية
* "الأيام":
- الرئيس يستقبل السفير الجزائري لدى قطر
- أبو ردينة: الاستيطان على أرض مطار قلنديا مرفوض ومدان
- حملة ترهيب ومصادرة في الأغوار الشمالية ومخاوف من تهجير 35 عائلة تم احتجازها
- القدس: المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم ومسيراتهم الاستفزازية
- الاحتلال يعتقل متضامنة ويستولي على مركبتها وجهازي "لابتوب" وكاميرات جنوب الخليل
- شبان يضرمون النار في مركبة للمستوطنين وسط رام الله
- "كورونا": ثلاث وفيات و358 إصابة
- شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليون للتعرف على ناشطين فلسطينيين
- إسرائيل: حالتان مؤكدتان بـ"أوميكرون" و34 مشتبه بها
- بينيت يدرس إلغاء زيارته إلى الإمارات
- "أوميكرون" يواصل انتشاره في مختلف أنحاء العالم وتسجيل أول إصابة في الولايات المتحدة رغم تلقي اللقاح