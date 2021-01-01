رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئاسة على رفض وإدانة الاستيطان على أرض مطار قلنديا، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

- أبو ردينة: الاستيطان على أرض مطار قلنديا مرفوض ومدان باعتباره أحد رموز السيادة لدولة فلسطين

- الاحتلال ينهب ممتلكات المواطنين في الرأس الأحمر

- الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة

- توضيح من وزارة المالية بخصوص بيان جامعة النجاح حول مستحقات مشفى النجاح

- محكمة الاحتلال ترجئ البت في قضية الأسير أبو هواش المضرب منذ 107 أيام

- الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين في نحالين وشبان يحرقون سيارة للمستوطنين

- في خطوة رمزية للتضامن مع شعبنا: ارجنتينيون يصطفون أمام سفارة فلسطين لطلب الجنسية

- زيادة تفشي "أوميكرون" في العالم والاتحاد الأوروبي يبحث إلزامية التطعيم

- مؤتمرات فرعية كنسية في الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

- تسجيل 5 حالات بـ"الإيدز" في فلسطين خلال 2020

- اللواء فؤاد الشوبكي.. ربان سفينة الأسرى

- "الإذاعة والتلفزيون" توقع اتفاقية بث مراسم عيد الميلاد المجيد

- 3 وفيات و358 إصابة بـ"كورونا"

* "القدس":

- الرئاسة: مطار قلنديا أحد رموز السيادة والاستيطان على أرضه مرفوض

- المصادقة على مخطط جديد لتوسيع عدد من المستوطنات جنوب القدس

- هدم في بلدة نحالين وتجريف بجبل المكبر

- الاستيلاء على معدات زراعية بالأغوار ومداهمات واعتقالات

- قيادات فصائلية تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية

- شبان يضرمون النار في مركبة لمستوطنين وسط مدينة رام الله

- أبو عمرو: القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ اجراءات غير مسبوقة حال لم تتوقف إسرائيل على سياساتها العدوانية

- شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين حال وضع "الكمامات"

- محكمة الاستئناف في لاهاي تصدر حكماً الثلاثاء المقبل في قضية مجزرة عائلة زيادة ضد غانتس وإيشل

- بلدة الخليل العتيقة.. تطهير عرقي وتمييز عنصري يتجلى في شوارعها وحاراتها

- التحذير من خطورة استهداف إسرائيل للمقدسات الإسلامية

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل السفير الجزائري لدى قطر

- أبو ردينة: الاستيطان على أرض مطار قلنديا مرفوض ومدان

- حملة ترهيب ومصادرة في الأغوار الشمالية ومخاوف من تهجير 35 عائلة تم احتجازها

- القدس: المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم ومسيراتهم الاستفزازية

- الاحتلال يعتقل متضامنة ويستولي على مركبتها وجهازي "لابتوب" وكاميرات جنوب الخليل

- شبان يضرمون النار في مركبة للمستوطنين وسط رام الله

- "كورونا": ثلاث وفيات و358 إصابة

- شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليون للتعرف على ناشطين فلسطينيين

- إسرائيل: حالتان مؤكدتان بـ"أوميكرون" و34 مشتبه بها

- بينيت يدرس إلغاء زيارته إلى الإمارات

- "أوميكرون" يواصل انتشاره في مختلف أنحاء العالم وتسجيل أول إصابة في الولايات المتحدة رغم تلقي اللقاح