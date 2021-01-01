الاحتلال يهدم جدارا استناديا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، جدارا استناديا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفو ما يسمى بلدية القدس وجرافة اقتحموا منطقة عين جويزة، وهدموا جدارا استناديا يعود للمواطن احمد إبراهيم الاعرج، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن منطقة عير جويزة في الولجة تتعرض لهجمة استيطانية موسعة من قبل الاحتلال منذ سنوات، تخللها هدم عشرات المنازل وإخطار بالهدم ووقف البناء، وتجريف أراضي وتدمير بنية تحتية.