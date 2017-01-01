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لأول مرة.. شاكيد تخصص 500 ألف شيكل للمستوطنين في الخليل

الخميس 02 ديسمبر 2021 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. شاكيد تخصص 500 ألف شيكل للمستوطنين في الخليل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، خصصت مبلغ 500 ألف شيكل لصالح ما وصف بـ “تطوير الخدمات البلدية” المقدمة للمستوطنين في الخليل.

وبحسب القناة، فإن شاكيد خلال توليه منصب وزيرة القضاء قبل عدة سنوات، عملت على إنشاء لجنة تسمح بتقديم الخدمات البلدية للمستوطنين في الخليل، وأنها بعد توليه وزارة الداخلية أعادت تفعيل خطة وضعت عام 2017 وحصلت على اعتراف من الجهات المختصة لتقديم تلك الخدمات.


وكان القائد السابق للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2017 في عهد ولاية شاكيد كوزيرة للقضاء، وقع على قرار إنشاء مديرية خدمات بلدية للمستوطنين، وبقيت منذ ذلك الحين كسلطة محلية، ولكنه لم تعتمد حتى الآن كبلدية تقدم الخدمات كاملة بشكل رسمي.

القدس

#ايليت شاكيد #الاستيطان #المستوطنين #الخليل

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