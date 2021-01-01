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أردوغان يقيل وزير المالية على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له

الخميس 02 ديسمبر 2021 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يقيل وزير المالية على خلفية انهيار الليرة ويعين خلفا له



أنقرة/سما/

أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وزير الخزانة والمالية لطفي علوان.


وبحسب الجريدة الرسيمة في تركيا، عيَّن أردوغان نور الدين النبطي خلفا له، تزامنا مع انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد.
إذ سجلت العملة التركية، أمس الثلاثاء أدنى مستوى لها عند 13.47 ليرة مقابل الدولار الواحد، متجاوزة مستواها القياسي المسجل الأسبوع الماضي عند 13.45 تقريبا للدولار.

وساهم في هذا الانخفاض، تجدد المخاوف بشأن السياسة النقدية وبدفع من والقلق المتعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

وتعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.


ويرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ونقلت الصحافة التركية عن أردوغان قوله، يوم الأحد: "لم أدافع ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة. لطالما كنت أدافع عن أسعار فائدة أقل وأكرر أن المعدلات يجب أن تكون أقل".


وفي تصريحات سابقة، ألقى أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.
 

#رجب طيب أردوغان

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