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صحيفة: ماكرون يصف جونسون بـ"المهرج"

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: ماكرون يصف جونسون بـ"المهرج"



وكالات/سما/

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"المهرج"، وذلك في محادثات خاصة مع مستشاريه.

صحيفة: ماكرون يصف جونسون بـردا على رسالة جونسون.. ماكرون يبدي استغرابه إزاء سلوك بريطانيا في ملف الهجرة
ونقلت صحيفة Le Canard Enchaîné، عن ماكرون قوله إنه "كان قادرا على إجراء محادثات جادة مع رئيس الوزراء (بوريس جونسون) على انفراد، ولكن في العلن كان يصعب الوضع علينا".

وأبلغ ماكرون أعضاء دائرته المقربة بأن "جونسون اعتذر على انفراد عن جعل فرنسا كبش فداء بسبب قضايا القوارب الصغيرة في قناة المانش والصيد".

وذكرت الصحيفة أن تصريحات ماكرون أتت بعد أن اكتشف الرئيس أن جونسون نشر تغريدة تتضمن رسالة إلى ماكرون يطلب فيها منه "استعادة جميع المهاجرين الذين عبروا المانش".

وجاء التقرير في وقت قالت فيه السفيرة الفرنسية السابقة في المملكة المتحدة سيلفي بيرمان إن العلاقات يبن البلدين "لم تكن بهذا السوء منذ واترلو".

وتصاعدت الخلافات بين لندن وباريس بشأن ملف الهجرة بعد غرق 27 مهاجرا حاولوا اجتياز قناة المانش للوصول إلى بريطانيا قبالة سواحل فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في أسوأ حادث من نوعه.

#ايمانويل ماكرون #بوريس جونسون

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