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الأسيران كممجي ونفيعات يوجهان رسالة مهمة لأهالي مدينة جنين

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيران كممجي ونفيعات يوجهان رسالة مهمة لأهالي مدينة جنين



القدس المحتلة/سما/

أرسل الأسيران أيمهم كممجي ومناضل نفيعات أحد أبطال عملية انتزاع الحرية، اليوم الأربعاء عبر إذاعة صوت الأسرى، رسالة إلى مدينة جنين وأهلها موجهين التحية لهم على ما قدموه لهم بعد انتزاع حريتهم، مؤكدين استمرارهم في نضالهم حتى نيل حريتهم.

نص الرسالة كاملةً

من زنازين العزل والقهر و الظلم، ومن الخندق الأول حيث المواجهة المحتدمة مع المحتل الظالم، نبرق تحية جهادية مفعمة بعبق الشهادة وروح التحدي إلى أهلنا في جنين القسام، جنين طوالبة، جنين الإرادة والصمود، جنين البنادق الطاهرة التي تعرف وجهتها ولا تنحرف بوصلتها، البنادق التي لا تبصر من فوهتها إلا مآذن القدس.

تحية ملؤها الحب والعرفان إلى أهلنا في مخيم جنين مخيم البطولة والعزة والكرامة، حيث كانوا لنا خير نصير وفتحوا بيوتهم وكان لنا الدرع الحامي، ومن هنا فإننا سنبقى معكم على العهد، عهد أسيادنا الشهداء الذين سبقونا إلى الحسنى.

نعاهدكم أن نكون أصلب من جدران سجونهم، فما كان لمن تربى في مدرسة الإيمان والوعي والثورة أن ينكسر أو يتراجع، وإنا على هذا الطريق لمستمرون، حتى النص أو نلقى الله دون ذلك.

إخوانكم الأسيران أيهم كممجي، مناضل نفيعات.

#أيهم كممجي #مناضل انفيعات #جنين

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