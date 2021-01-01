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الاحتلال يعتقل متضامنة ويستولي على مركبتها وجهازي "لابتوب" وكاميرات جنوب الخليل

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل متضامنة ويستولي على مركبتها وجهازي "لابتوب" وكاميرات جنوب الخليل



الخليل/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، متضامنة أجنبية واستولت على مركبتها، وجهازي "لابتوب"، وكاميرات التصوير الخاصة بالمواطنين في قرية لتوانة جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في جنوب الخليل ومَسافر يطّا فؤاد العمور بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية لتوانة بمسافر يطا، وداهمت منزل المواطن سليمان العدره وقامت بتفتيشه، واعتقلت متضامنة أجنبية واستولت على مركبتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت أيضا على جهازي "لابتوب" وعدد من كاميرات التصوير يستخدمها المواطنون والمتضامنون في رصد انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين في منطقة المسافر.

وأشار العمور إلى أن هناك مجموعة من المتضامنين متواجدون بشكل دائم في تلك المنطقة، التي تشهد اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

#الاحتلال #متضامنة أجنبية

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