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الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"



أبوظبي/سما/

أعلنت الإمارات عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون من فيروس كورونا، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن المصابة التي تم رصدها حاصلة على جرعتي لقاح كورونا حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأشارت أنه تم عزلها ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف المتحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي وإجراءات الفحوصات اللازمة.

كما شددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضا على الجرعة الداعمة حيث تساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصة في ظل المتحورات.

ويواصل متحور أوميكرون انتشاره في مختلف أرجاء العالم، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وأثار اكتشاف متحور "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه "مقلق"، المخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كورونا المستمرة منذ نحو عامين.

ومن المحتمل أن يكون متحور "أوميكرون" شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.

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