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أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء إسبانيا في مقر الجامعة العربية

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء إسبانيا في مقر الجامعة العربية



القاهرة /سما/

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ودعا أبو الغيط إسبانيا والاتحاد الأوروبي إلى حث إسرائيل على الانخراط مع الجانب الفلسطيني في مسار جاد وفق مقررات الشرعية الدولية.

وأثنى على الموقف الإسباني المبدئي المؤيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بما يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذّر أبو الغيط خلال اللقاء من أن استمرار حالة الانسداد الحالية وسط صمت المجتمع الدولي قد يفجّر الأوضاع مرة أخرى في المنطقة.

وتناول اللقاء مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات المتميزة بين الجامعة العربية وإسبانيا، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمعها مع العالم العربي وضرورة تعزيزها في جميع المجالات، خاصة في الميدان الثقافي من خلال بيت العرب في العاصمة الإسبانية مدريد.

#جامعة الدول العربية #أحمد أبو الغيط #إسبانيا

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